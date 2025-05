RAI 1 * “DOMENICA IN” 4/5: «OSPITI DI MARA VENIER, TEO MAMMUCARI – MILLY CARLUCCI – FRANCESCO BACCINI – MATTEO BASSETTI – VITTORIO GRIGOLO – SYLOS LABINI – LDA – SYRIA»

11.30 - sabato 3 maggio 2025

Domenica 4 maggio, dalle 14 alle 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 34^ puntata di “Domenica In” condotta da Mara Venier.

Teo Mammucari sarà ospite in studio per presentare il suo libro autobiografico dal titolo ‘Dietro ogni profondo respiro’, nel quale racconta la sua vita dai sogni da adolescente sino al grande successo in televisione. Milly Carlucci ripercorrerà i vent’anni di ‘Ballando con le stelle’, oltre a presentare il suo nuovo show ‘Sognando…

Ballando con le stelle’, in onda dal prossimo 9 maggio in prima serata su Rai1 per quattro puntate. Francesco Baccini si esibirà in un medley con alcuni dei suoi successi come “Sotto questo sole”, “Le donne di Modena” e “Ho voglia d’innamorarmi”.

Il Prof. Matteo Bassetti, Direttore della Clinica per le Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, autore del libro ‘Essere medico’, racconterà la sua esperienza di medico nel corso di questi ultimi anni. Il tenore Vittorio Grigolo, attualmente impegnato in una lunga tournée in Europa, si esibirà cantando alcuni brani del suo repertorio pop-lirico come “Caruso” e “Perdere l’amore”.

L’attore e regista Edoardo Sylos Labini, presenterà la seconda edizione di ‘Inimitabili’, serie dedicata ad alcuni personaggi storici del nostro Paese e in onda da domenica 4 maggio in seconda serata su Rai3. Ancora musica con LDA che presenterà il suo nuovo singolo “Shalla”, mentre Syria si esibirà in un medley dei suoi più grandi successi.