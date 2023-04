RADIO CUSANO CAMPUS * ORSA JJ4: BRAMBILLA (FI), « PUNIRE L’ORSA CON LA PENA DI MORTE NON HA SENSO, CONFIDO CHE IL TAR DI TRENTO NON CONCEDA L’ABBATTIMENTO»

08.59 - giovedì 20 aprile 2023

Orsa Jj4, Brambilla (FI): “Punire l’orsa con la pena di morte non ha senso. L’amministrazione della provincia di Trento ha fallito e poi dà la colpa agli orsi perché fanno gli orsi. Confido nel Tar che non concederà l’abbattimento sanguinario di questo animale. Anticipo che impugneremo l’ordinanza di abbattimento di Mj5”. Michela Vittoria Brambilla, deputata di Forza Italia, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotto da Gianluca Fabi e Roberta Feliziani su Radio Cusano Campus.

Sul caso dell’orsa JJ4. “Parlare di vendetta è una cosa priva di senso. Non ci sono ragioni di tipo scientifico, naturalistico e nemmeno di ordine pubblico per abbattere un’ora che oggi è in cattività e quindi all’ergastolo. Punire l’orsa con la pena di morte come dice quel presidente di Regione è una cosa che non ha senso. E’ un’orsa che era nel suo habitat e che proteggeva i suoi cuccioli e nello sventurato incontro con il ragazzo ha fatto l’orsa, cioè ha cercato di difendere i suoi piccoli. In tutto questo, la situazione oggi della provincia di Trento è un chiaro fallimento della politica. Nel 2000 sono stati reintrodotti gli orsi perché volevano essere un motivo di spinta per il turismo e partecipazione ad un importante progetto di ripopolamento. Solo 4 anni dopo la provincia di Trento, in maniera inaccettabile, ha avocato a sé la gestione del progetto di ripopolamento togliendola agli esperti. A quel punto la politica si è messa a gestire, anche a fini elettorali, questa vicenda e ha fallito miseramente.

Le cose da fare sono molto semplici. Nel momento in cui sai che vi è una popolazione di orsi che risiede nella tua zona e sono destinati a distribuirsi in tutto l’arco alpino, tu devi fare in modo che se ne vadano e quindi non devi dargli da mangiare, mettendo subito i cassonetti di rifiuto anti-orso. I primi cassonetti anti-orso sono stati messi solo dopo 20 anni. Gli orsi hanno associato la presenza dell’uomo al cibo e quindi come ogni animale si avvicina. La politica fallisce e poi dà la colpa agli orsi perché fanno gli orsi”.

Fugatti dice che è inevitabile l’abbattimento dell’orsa. “E’ un braccio di ferro inaccettabile. Fugatti ha detto che abbatterà 70 orsi. Bisogna smetterla con questa specie di fastidio per la fauna selvatica. Il principio della convivenza è l’unico che si deve portare avanti. Io confido nel Tar che non concederà l’abbattimento sanguinario di questo animale. Anticipo che impugneremo l’ordinanza di abbattimento di Mj5”.