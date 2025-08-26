QUESTURA TRENTO * ZONA PORTELA: «LA TITOLARE DI UN BAR AVVISA GLI AVVENTORI DELL’ARRIVO DELLA POLIZIA, LICENZA SOSPESA PER 10 GIORNI»

12.12 - martedì 26 agosto 2025

Avvisa gli avventori dell’arrivo della Polizia per evitare i loro controlli: il Questore sospende per 10 giorni la licenza di un bar in zona Portela. Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato di Trento hanno notificato alla titolare di un locale sito in zona Portela il provvedimento con il quale il Questore di Trento ha disposto la chiusura dell’esercizio pubblico per 10 giorni.

Il provvedimento è stato emesso a seguito dell’attività istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, che ha raccolto le risultanze dei controlli e degli interventi esperiti dal personale delle Volanti nelle scorse settimane. È emerso, infatti, che il locale in questione ha rappresentato un luogo di ritrovo di avventori con numerosi precedenti penali, dediti al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, tutti soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In particolare, nel corso di uno dei controlli effettuati, la titolare del locale – alla vista degli operatori delle Volanti – aveva tempestivamente messo in guardia gli avventori circa l’arrivo della pattuglia, consentendo ad uno di loro – noto per numerosi precedenti in materia di stupefacenti – di allontanarsi. Alla luce delle risultanze documentate e degli elementi raccolti, il Questore di Trento, a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, ha emesso il provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S.