QUESTURA TRENTO * «TENTA DI UCCIDERE LA MADRE PER MOTIVI ECONOMICI, ARRESTATA 32ENNE»

Tenta di uccidere la madre al culmine di un litigio per una richiesta di denaro: giovane arrestata per tentato omicidio. Nella mattinata odierna la Polizia di Stato di Trento ha arrestato una giovane italiana incensurata di 32 anni per aver accoltellato, al culmine di una lite, la madre sessantacinquenne.

Le pattuglie delle Volanti sono intervenute all’interno di un’abitazione nella zona sud di Trento, a seguito della segnalazione di una violenta lite. Sul posto hanno trovato una donna – cosciente pur essendo stata attinta da alcuni fendenti – che ha subito indicato nella figlia la responsabile del gesto violento, affermando di essere stata colpita al termine di una violenta lite per motivi economici. La giovane, tuttavia, si era già allontanata dall’abitazione, dandosi precipitosamente alla fuga.

L’immediata mobilitazione di tutte le pattuglie presenti sul territorio ha permesso di individuare subito dopo la ragazza ferma ad un’area di sosta lungo la S.S. 349, dove, poco lontano, si era appena disfatta del proprio giubbotto insanguinato e del coltello usato durante l’aggressione.

La madre è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso in codice rosso, dove ha ricevuto una prognosi iniziale di 40 giorni a causa di ferite multiple al capo, al collo ed al torace, con interessamento della zona polmonare.

In ospedale la vittima ha riferito agli operatori della Questura che la lite era nata a causa di una richiesta di denaro sproporzionata della figlia, non convivente. Al suo rifiuto la giovane ha estratto dallo zaino – che aveva al seguito – un coltello ed ha colpito la madre, dapprima al collo procurandole leggeri tagli e, successivamente, alla schiena. Sempre in tale circostanza la ragazza ha minacciato di farle ingerire della candeggina, che aveva portato con sé.

La giovane è stata quindi arrestata con l’accusa di tentato omicidio e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata condotta alla locale casa circondariale, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.