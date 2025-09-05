Popular tags: featured 20
QUESTURA TRENTO * SICUREZZA: “ CONTROLLI IN PORTELLA – PIAZZA DANTE – TRIDENTE, IDENTIFICATE 15 PERSONE E TRE DENUNCIATE”

20.24 - venerdì 5 settembre 2025

A seguito delle segnalazioni pervenute alla Questura e come disposto anche in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, sono stati intensificati i controlli in alcune zone della città, quali Piazza della Portella, Piazza Dante e Piazza del Tridente. Ogni settimana equipaggi interforze sono dedicati a verifiche di sicurezza e giudiziarie in quelle zone, finalizzate alla prevenzione dei reati e ad impedire che persone moleste rechino disagi ai residenti.

La scorsa settimana la Polizia di Stato ha svolto in Piazza del Tridente quattro servizi, identificando quindici persone sia nella Piazza che nei box interrati e denunciandone a piede libero tre, per uno di questi il Questore ha emesso l’Ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

