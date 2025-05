QUESTURA TRENTO * ROVERETO: «ARRESTATA IN FLAGRANZA DI REATO LA RESPONSABILE DI UN FURTO IN UN’ABITAZIONE, RECUPERATA LA REFURTIVA»

12.59 - lunedì 5 maggio 2025

È stata arrestata in flagranza di reato dai poliziotti della Squadra Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Rovereto la responsabile di un furto in un’abitazione avvenuto nel centro della città.

Era quasi mezzogiorno quando una signora, rientrando a casa, ha notato sul giroscale due ragazze sconosciute che stavano lasciando frettolosamente il palazzo. Raggiunto il secondo piano, la signora si è resa conto che il blocchetto della serratura era stato manomesso e, appena entrata in casa, ha visto il cofanetto dei gioielli abbandonato a terra vuoto.

In un istante, ha collegato il furto alle due ragazze appena incrociate e si è precipitata in strada con la speranza di raggiungerle, cosa che in effetti riusciva a fare malgrado le stesse, vedendosi scoperte, avessero iniziato a correre.

In particolare, grazie all’aiuto di un operaio che lavorava lì vicino, veniva fermata una delle due ragazze, mentre l’altra si dileguava, e l’equipaggio della Squadra Volante prontamente giunto sul posto riusciva a recuperare anche la refurtiva che le donne avevano provato a buttare nella fuga.

L’autrice del reato, una cittadina italiana con numerosi precedenti per furto, ma mai evidenziatasi in questo centro, è stata quindi arrestata in flagranza per il reato di furto in abitazione e messa a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto, che ha autorizzato la traduzione dell’arrestata presso la Casa Circondariale di Trento.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine sarà accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.