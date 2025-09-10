QUESTURA TRENTO * PRESIDIO NON AUTORIZZATO IN PIAZZA D’AROGNO: «FUMOGENI E SCRITTE SUI PALAZZI, IN CORSO DI IDENTIFICAZIONE I RESPONSABILI»

19.20 - mercoledì 10 settembre 2025

Nel pomeriggio di ieri, in piazza d’Arogno, si è tenuto un presidio non preavvisato all’Autorità di Pubblica Sicurezza come previsto dal T.U.L.P.S. Terminata la fase statica della manifestazione, una parte dei presenti, circa 30 persone, hanno improvvisato un corteo lungo le vie del centro cittadino, nel corso del quale hanno accesso diversi fumogeni e torce illuminanti ed imbrattato alcuni edifici istituzionali o comunque pubblici con scritte di diversa natura. Nei confronti dei responsabili, in corso di identificazione, saranno presi i provvedimenti previsti dalla legge. In ogni caso, nonostante il mancato preavviso, le Forze di polizia hanno comunque assicurato un adeguato servizio di ordine pubblico.