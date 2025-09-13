QUESTURA TRENTO * PARTITA CALCIO TRENTO – UNION BRESCIA (31/8): «IL QUESTORE HA EMESSO DUE “DASPO”, PER UN 50ENNE ED UNA 34ENNE»

12.07 - sabato 13 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nella giornata di ieri il Questore di Trento ha emesso nei confronti di un uomo del 1975 e di una donna del 1991 il divieto di accedere a manifestazioni sportive, cd. Daspo, rispettivamente per anni DUE e TRE.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto, durante l’incontro di calcio tra le squadre AC Trento 1921 e Union Brescia del 31 agosto u.s. all’interno della Curva Mair dedicata a parte della tifoseria locale, i due hanno aggredito un altro tifoso appartenente al locale gruppo ultras denominato “Nuova Guardia” per futili motivi, colpendolo con alcuni pugni al volto.

L’aggressione è poi proseguita nei pressi dell’ingresso della Curva Mair dove la vittima è stata raggiunta da un ulteriore schiaffo in volto da parte della donna. Curva che, a differenza del resto dei settori dello stadio Briamasco, si è già più volte evidenziata per episodi di intemperanza.

Il fatto è stato attentamente ricostruito grazie ad un’attenta attività d’analisi dei filmati estrapolati dal circuito di videosorveglianza dello stadio Briamasco.

Il provvedimento adottato dal Questore di Trento si prefigge, principalmente, lo scopo di allontanare dallo stadio persone violente e ricreare una situazione di sicurezza che consenta sempre più alle famiglie di avvicinarsi a questo tipo di evento.

Nel complesso, risultano colpiti dal Daspo ben 32 tifosi del Trento.