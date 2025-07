QUESTURA TRENTO * OSPEDALE S. CHIARA: «AGGREDISCE L’INFERMIERE DEL PRONTO SOCCORSO, ARRESTATO»

11.17 - giovedì 24 luglio 2025

Aggredisce l’infermiere del Pronto Soccorso: arrestato dalla Polizia di Stato grazie al personale del Posto di Polizia e delle Volanti. Ha aggredito l’infermiere del 118 che lo aveva trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Chiara di Trento, colpendolo con un pugno.

Per un cittadino straniero, gravato da precedenti in materia di reati contro la persona, è scattato l’intervento della Polizia di Stato ed il conseguente arresto per lesioni a personale sanitario, grazie al sinergico intervento del personale del Posto di Polizia dell’Ospedale e delle Volanti della Questura.

I fatti risalgono alla mattinata di lunedì, quando le Volanti sono intervenute presso il Pronto Soccorso di Largo Medaglie d’Oro, a seguito di segnalazione da parte del personale del Posto di Polizia di uno straniero che aveva appena aggredito un infermiere del 118.

Lì hanno trovato l’aggressore, temporaneamente bloccato dal personale di vigilanza in servizio, ed è emerso dalle dichiarazioni testimoniali come l’uomo avesse colpito con un pugno, l’infermiere in servizio, senza alcun apparentemente motivo. Si sa che l’infermiere poco prima lo aveva soccorso in strada ove era stato trovato in difficoltà.

L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.