QUESTURA TRENTO * OSPEDALE S. CHIARA: «AGGREDISCE L’INFERMIERE DEL PRONTO SOCCORSO, ARRESTATO 43ENNE SENZA FISSA DIMORA»

venerdì 2 maggio 2025

Aggredisce l’infermiere del Pronto Soccorso: arrestato 36enne dalla Polizia di Stato. Ha aggredito l’infermiere del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Chiara di Trento, colpendolo con un pugno al petto, poiché questi lo aveva invitato a recarsi alla guardia medica per un fastidio all’orecchio che l’uomo lamentava.

Per un quarantatreenne senza fissa dimora, noto agli operatori per numerosi reati in materia di stupefacenti e contro la persona, è scattato l’arresto per lesioni a personale sanitario grazie al tempestivo intervento delle Volanti della Questura.

I fatti risalgono alla notte di mercoledì, quando le Volanti sono intervenute presso il Pronto Soccorso di Largo Medaglie d’Oro, a seguito di segnalazione su linea 112 N.U.E. di un’avvenuta aggressione ad un infermiere del triage.

Lì hanno trovato l’aggressore, temporaneamente bloccato dal personale di vigilanza in servizio, ed è emerso dalle dichiarazioni testimoniali come l’uomo avesse insultato e colpito con un pugno al petto l’infermiere del pronto soccorso, “reo” di averlo indirizzato alla vicina guardia medica per il fastidio all’orecchio che lamentava.

Una volta acquisita anche le denuncia dell’operatore sanitario, l’uomo è stato arrestato e, a seguito della convalida, il G.I.P. ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.