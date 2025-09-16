QUESTURA TRENTO * DROGA: «DOVEVA SCONTARE 5 ANNI DI RECLUSIONE, CONDOTTO IN CARCERE 35ENNE MAROCCHINO»

13.50 - martedì 16 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Doveva scontare oltre 5 anni di reclusione: rintracciato e condotto in carcere dalla Polizia di Stato. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato, a Trento, ha rintracciato e dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Trento nei confronti di un trentacinquenne originario del Marocco.

L’uomo, infatti, con numerosi precedenti in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e contro la P.A., doveva espiare la pena di 5 anni, 10 mesi, 12 giorni di reclusione. Al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la locale Casa Circondariale per l’espiazione della pena emessa a suo carico.