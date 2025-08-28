QUESTURA TRENTO * «DOVEVA SCONTARE 16 ANNI DI RECLUSIONE, UOMO GIÀ AI DOMICILIARI RINTRACCIATO IN CITTÀ E PORTATO IN CARCERE»

15.16 - giovedì 28 agosto 2025

Doveva scontare 16 anni di reclusione: rintracciato e condotto in carcere dalla Polizia di Stato. Lo scorso 21 agosto la Polizia di Stato, a Trento, ha rintracciato e dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Trento nei confronti di un uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, che doveva scontare 16 anni, 11 mesi e 18 giorni di reclusione per reati commessi in ambito familiare.

I fatti sono stati commessi in provincia di Trento, dal 2015 al 2023. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la locale Casa Circondariale per l’espiazione della pena emessa a suo carico.