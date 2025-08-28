Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

QUESTURA TRENTO * «DOVEVA SCONTARE 16 ANNI DI RECLUSIONE, UOMO GIÀ AI DOMICILIARI RINTRACCIATO IN CITTÀ E PORTATO IN CARCERE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
15.16 - giovedì 28 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Doveva scontare 16 anni di reclusione: rintracciato e condotto in carcere dalla Polizia di Stato. Lo scorso 21 agosto la Polizia di Stato, a Trento, ha rintracciato e dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Trento nei confronti di un uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, che doveva scontare 16 anni, 11 mesi e 18 giorni di reclusione per reati commessi in ambito familiare.
I fatti sono stati commessi in provincia di Trento, dal 2015 al 2023. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la locale Casa Circondariale per l’espiazione della pena emessa a suo carico.

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.