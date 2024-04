QUESTURA TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « TUNISINO PREGIUDICATO ESPULSO, AVEVA AGGREDITO UNA PERSONA IN UNA SALA SLOT »

18.58 - sabato 20 aprile 2024

La notte tra venerdì e sabato ha visto l’intervento delle Volanti in pieno centro a Trento, che si è concluso nel pomeriggio di sabato stesso con l’accompagnamento al C.P.R. di Gradisca d’Isonzo e l’espulsione di un tunisino pregiudicato di 26 anni, già rimpatriato nel 2022 nel proprio paese di origine.

In seguito a segnalazione su linea NUE 112, il personale della Squadra Volante della Polizia di Stato inviato dalla Sala Operativa della Questura è intervenuto presso la sala slot di questa via del Suffragio, dove il soggetto – in palese stato di alterazione psicofisica – stava creando caos ed aveva aggredito un altro avventore del locale.

Prontamente individuato e bloccato, l’aggressore – privo di documenti – è stato accompagnato in Questura, dove è stato sottoposto a foto segnalamento da parte degli operatori della Scientifica.

Le immediate verifiche dell’Ufficio Immigrazione hanno consentito di identificarlo come un tunisino di 26 anni con precedenti per possesso di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, già gravato da numerosi ordini di allontanamento dal territorio nazionale e rimpatriato nel 2022 nel proprio paese d’origine.

Nel pomeriggio di sabato è stato quindi effettuato il pronto accompagnamento al C.P.R. di Gradisca d’Isonzo, in vista del successivo rimpatrio.