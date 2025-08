QUESTURA TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: «TROVATO CON L’IPHONE RUBATO AD UN TURISTA IN CENTRO CITTÀ, DENUNCIATO PER RICETTAZIONE ED ESPULSO»

15.24 - sabato 2 agosto 2025

Trovato in possesso dell’i-phone di un turista: telefono restituito ed un uomo denunciato per ricettazione ed espulso dal territorio nazionale. Si è fermato in una gelateria del centro storico di Trento quando, a causa di un attimo di distrazione, non si è accorto che un uomo si era impossessato del proprio I-Phone.

L’intervento delle Volanti della Questura, che hanno passato al setaccio le vie cittadine, ha consentito di rintracciare il telefono. Per l’uomo trovatone in possesso è scattata la denuncia per ricettazione e l’espulsione dal territorio nazionale, mentre il cellulare è stato restituito al legittimo proprietario.

Tutto accade nel pomeriggio di ieri, venerdì 1 agosto, quando un turista tedesco, mentre cammina per le vie del centro storico, decide di fermarsi in una gelateria per una breve sosta. Lì, tuttavia, lascia incustodito il proprio telefono per alcuni attimi, sufficienti affinché qualcuno se ne appropri.

Subito l’uomo ferma così il personale delle Volanti in servizio in Piazza Dante che, anche grazie al dispositivo di geo-localizzazione del telefono in questione, rintraccia in pochi minuti il telefono in questione, trovato in possesso di un cittadino straniero, il quale non fornisce alcuna valida giustificazione circa il possesso dello stesso.

L’uomo trovato con l’I-Phone – un cittadino tunisino con precedenti in materia di reati contro il patrimonio e la persona – è stato condotto presso gli uffici della Questura ed è stato denunciato per ricettazione. A seguito degli accertamenti condotti dal personale dell’Ufficio Immigrazione, inoltre, è emerso come lo stesso non fosse in possesso di alcun valido titolo di soggiorno ed è stato quindi emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione con contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

L’I-Phone, invece, è già stato restituito al legittimo proprietario.

Si precisa che la responsabilità penale dell’indagato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.