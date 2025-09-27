QUESTURA TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: «RITORNA IN ITALIA DOPO ESSERE STATO RIMPATRIATO E RIPRENDE A SPACCIARE, ARRESTATO»

15.45 - sabato 27 settembre 2025

Fa ritorno in Italia dopo essere stato rimpatriato e riprende a spacciare: arrestato tunisino a Trento Nord. La Polizia di Stato, a Trento, ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino straniero, gravato da numerosissimi precedenti, soprattutto in materia di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato l’uomo nella zona di Trento Nord, dove è stato trovato in possesso di 7 involucri di cocaina – per un peso complessivo di circa 6 grammi – e di 345 euro in contanti.

Inoltre, a seguito del foto segnalamento, è emerso come l’uomo fosse già stato destinatario di un provvedimento di espulsione del territorio nazionale, cui aveva fatto seguito – a marzo 2024 – il rimpatrio nel proprio Paese d’origine. Considerate le circostanze e gli elementi acquisiti a suo carico, l’uomo è stato così arrestato e condotto presso la locale casa circondariale.