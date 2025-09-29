QUESTURA TRENTO * CELEBRAZIONE S. MICHELE ARCANGELO: «SICUREZZA E CABINA DI REGIA SETTIMANALE, -10% FURTI / -20% RAPINE / IN CALO LE CHIAMATE AL 112»

19.23 - lunedì 29 settembre 2025

San Michele Arcangelo: a Trento una giornata ricca di celebrazioni e nuovi incarichi. La Polizia di Stato ha celebrato questa mattina la ricorrenza del suo Patrono, San Michele Arcangelo.

Alle ore 10.30 nel piazzale antistante la stazione ferroviaria della città, il Questore della Provincia di Trento, dott. Nicola Zupo, ha deposto una corona per commemorare due dipendenti della Polizia Ferroviaria, deceduti il 30 settembre 1967 a seguito dello scoppio di una bomba situata all’interno di una valigia.

La mattinata è proseguita con la Santa Messa nella Parrocchia di San Carlo Borromeo officiata da S.E. Mons. Lauro Tisi Arcivescovo di Trento, cui hanno preso parte i rappresentanti delle massime istituzioni della città, numerose autorità religiose, civili e militari, a testimonianza dell’importanza dell’evento e del ruolo fondamentale della Polizia di Stato nella comunità.

Durante la funzione religiosa, il Questore ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato della Provincia per il loro impegno quotidiano.

Nel frattempo, la Questura ha aperto le sue porte a quattro classi quinte di alcune scuole primarie limitrofe, offrendo così la possibilità di conoscere da vicino il luogo di lavoro e le diverse specialità della Polizia di Stato. Gli alunni hanno seguito una dimostrazione dell’attività della Polizia Scientifica, rilevando impronte di mani e piedi, hanno assistito ad una lezione sulla sicurezza della circolazione a cura della Polizia Stradale, hanno seguito una spiegazione sulla viabilità dei treni e sul corretto attraversamento dei binari grazie ad un semaforo e ad un passaggio a livello di dimensioni ridotte, hanno infine discusso di sicurezza informatica con la Polizia Postale e, dopo esser saliti su una Volante della Questura ed aver utilizzato tutta la strumentazione di bordo, hanno visitato la centrale operativa inoltrando comunicazioni via radio alle pattuglie in servizio di controllo del territorio.

L’attenzione si è poi spostata, alle successive ore 13.00, presso la sala Innocenti al 2° piano della Questura, ove il Questore – alla presenza degli organi d’informazione – ha presentato il nuovo Vicario del Questore, Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Salvatore Anania, subentrato al Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Andrea Vitalone, trasferito alla Direzione Centrale della Polizia Criminale per un prestigioso incarico.

Sempre in tale occasione è stato altresì presentato il nuovo Dirigente del Commissariato Distaccato di Rovereto, Commissario Capo della Polizia di Stato dott. Roberto Calò. Il dottor Calò subentra alla dottoressa Ilva Orsingher alla quale è stato affidato un rilevante incarico presso la Questura.

Al termine dell’incontro, il Questore ha illustrato alla stampa i risultati ottenuti mediante il nuovo sistema di controllo dinamico del territorio basato sul coordinamento di tutte le Forze di Polizia e la collaborazione della Polizia Locale di Trento-Monte Bondone. Si tratta di un sistema di controllo innovativo che è stato ideato, testato ed utilizzato per la prima volta in questa provincia.

Ogni settimana una cabina di regia si riunisce presso i locali della Questura per analizzare l’andamento della sicurezza e predisporre un piano di azione per la settimana successiva basato sulle reali e comprovate necessità dei cittadini. Questo sistema ha portato ad una riduzione, rispetto al secondo semestre 2024, di un 10% dei furti e di un 20% delle rapine, ha determinato un netto calo delle chiamate al 112 NUE per alcune zone della città particolarmente delicate, ed ha permesso che tutte le manifestazioni di pubblico spettacolo degli ultimi sei mesi, sia nel centro cittadino che nel quartiere Le Albere, si svolgessero in assoluta tranquillità e sicurezza. Il piano prende in esame sia la città di Trento che tutti gli altri paesi della provincia, valli comprese.

Anche la polizia di prossimità ha avuto un netto incremento. Sono stati ridotti a quaranta giorni i tempi per ottenere un passaporto a partire dal momento della presentazione della domanda di rilascio e ne sono stati consegnati dodici mila, sono stati stampati millecinquecento permessi di soggiorno in più rispetto al precedente semestre, sono state incrementate le espulsioni di coloro che delinquono o costituiscono un pericolo per la pubblica sicurezza con 23 trattenimenti ai CPR e conseguenti accompagnamenti alla frontiera, sono stati emessi 70 ammonimenti a tutela di chi è vittima di violenze o abusi.