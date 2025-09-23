QUESTURA TRENTO * CAUSA PALESTINESE – CORTEO 22/9: «IMBRATTAMENTO DI EDIFICI, I RESPONSABILI IN CORSO DI IDENTIFICAZIONE VERRANNO DEFERITI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA»

18.38 - martedì 23 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Corteo del 22 settembre: la macchina di sicurezza della Questura ha garantito l’ordine pubblico a Trento. Si è svolta ieri, senza alcuna criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, la manifestazione promossa nel capoluogo trentino dai sindacati di base a sostegno della causa palestinese, che è sfilata lungo le vie del centro cittadino, alla presenza di oltre 2000 persone, superando di gran lunga i numeri preavvisati degli organizzatori.

L’evento, che ha richiesto la predisposizione di un articolato dispositivo di sicurezza varato dalla Questura di Trento, coordinato dalla locale Sala Grandi Eventi, ha visto operare personale della Polizia di Stato – compreso quello del Reparto Mobile di Padova e della Polizia Stradale di Trento – dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Trento Monte Bondone, per un totale di oltre 50 uomini e donne delle Forze dell’ordine messi in campo.

Per quanto riguarda le azioni poste in essere al termine dell’evento preavvisato, quando uno sparuto gruppo di persone ha improvvisato un corteo non autorizzato lungo via Brennero, in direzione del centro cittadino, sono in corso le attività di identificazione dei responsabili – anche in riferimento all’imbrattamento di edifici operato durante il corso della manifestazione – i quali verranno deferiti all’Autorità Giudiziaria.