QUESTURA DI TRENTO * SPACCIO: «POLIZIOTTO FUORI SERVIZIO ASSISTE A SCAMBIO DI DROGA IN VIA POZZO, ARRESTATO 25ENNE TUNISINO CON 3 ETTI DI HASHISH E 4.550 EURO»

08.44 - mercoledì 30 aprile 2025

Poliziotto libero dal servizio assiste ad uno scambio di droga in via Pozzo: arresto in flagranza e sequestrati oltre 3 etti di hashish e 4550 euro in contati.

Ha deciso di vendere una dose di sostanza stupefacente in pieno giorno, ma le cautele adottate non sono state sufficienti per passare indenne agli occhi attenti di un agente delle Volanti della Polizia di Stato, libero dal servizio. La vicenda si è conclusa con l’arresto in flagranza per un tunisino di 25 anni per spaccio di sostanze stupefacenti ed il sequestro di oltre 3 etti di hashish e di 4550 euro in contanti.

Tutto nasce nel pomeriggio di lunedì 28 aprile, quando la Sala Operativa della Questura è stata allertata da un poliziotto delle Volanti che, libero dal servizio, aveva appena assistito in via Pozzo ad uno scambio di sostanza stupefacente, riuscendo a bloccare l’acquirente.

L’immediato intervento delle pattuglie – già presenti a breve distanza, a seguito dell’intensificazione dei controlli del centro cittadino – ha consentito di fermare ed identificare anche il cedente, ossia un tunisino di 25 anni con numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti, nonché contro la persona ed il patrimonio. All’esito della perquisizione personale, sono stati così trovati nella disponibilità dell’uomo 8 grammi di hashish e 100 euro in contanti.

La perquisizione è stata poi estesa anche al domicilio del giovane. Lì, grazie anche all’ausilio dell’unità cinofila antidroga della Polizia Locale di Trento – Monte Bondone, sono stati trovati – abilmente occultati – tre panetti di hashish, dal peso complessivo di 327 grammi, oltre ad altri 4540 euro in contanti. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Per il venticinquenne è scattato così l’arresto in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la locale casa circondariale, in attesa dell’udienza di convalida.