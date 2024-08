QUESTURA DI TRENTO * SAN GIOVANNI DI FASSA: «38ENNE INCINTA CADE E BATTE VIOLENTEMENTE IL CAPO, ELITRASPORTATA AL S. CHIARA»

10.53 - mercoledì 7 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nell’ambito del servizio di “Controllo del Territorio in Ambiente Montano”, proposto dalla Polizia di Stato in Val di Fassa ed attivato in relazione al Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Questura di Trento e la Comunità territoriale locale, nella giornata di ieri, martedì 6 agosto, gli operatori che stavano svolgendo attività di Vigilanza nella zona del massiccio de la Roda de Vael nel gruppo del Catinaccio (San Giovanni di Fassa), al confine con la vicina provincia di Bolzano, si sono trovati ad intervenire per l’infortunio di una giovane donna di origine olandese di 38 anni.

La turista, in avanzato stato di gravidanza, era caduta rovinosamente al suolo durante un’escursione su un sentiero ed aveva battuto violentemente il capo, oltre ad aver subito la frattura di una caviglia. La donna, al momento dell’incidente, si trovava con il figlio di 6 anni ed in compagnia del marito.

Gli operatori intervenuti, dopo aver fornito un primo soccorso ed aver prestato assistenza per le medicazioni del caso, in considerazione dell’entità dei traumi e delle condizioni delicate della donna – in sinergia con il Soccorso Alpino locale – hanno organizzato l’evacuazione a mezzo di Elisoccorso fornito dal 118 di Trento. L’infortunata è stata trasferita presso il nosocomio del capoluogo provinciale.

*

Foto archivio Soccorso Alpino Trentino