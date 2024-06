QUESTURA DI TRENTO * ROVERETO: «MALTRATTA LA MOGLIE IN PRESENZA DEI FIGLI MINORI, KOSOVARO 38ENNE ALLONTANATO DALLA CASA FAMILIARE»

12.51 - sabato 15 giugno 2024

Il personale del Commissariato di P.S. di Rovereto, nella serata di ieri, venerdì 14 giugno, su impulso della Squadra Mobile della Questura di Trento, ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequenti dalle persone offese, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trento in relazione ad un caso di maltrattamenti in famiglia.

Un uomo kosovaro di 38 anni – pluripregiudicato per reati contro la persona e violazioni del codice della strada per guida sotto l’influenza dell’alcool – è stato indagato perché abitualmente, sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, ha maltrattato la moglie trentottenne in presenza dei figli minori.

Nello specifico, soprattutto nell’ultimo periodo, l’uomo ha aggredito la moglie sia fisicamente che verbalmente e ha posto in essere ripetuti atteggiamenti vessatori finalizzati, tra l’altro, ad isolare la stessa nei rapporti sociali.

In un’occasione l’uomo si era presentato a casa ubriaco e – al rifiuto della moglie di farlo entrare – aveva danneggiato il portone d’ingresso. Nell’ultimo episodio la donna, dopo aver subito alcune abrasioni al collo, si era rifugiata a casa della vicina, in attesa dell’arrivo di una pattuglia della squadra Volante del Commissariato.

È il prologo delle indagini da parte della Squadra Mobile, che ha portato all’emissione – da parte del G.I.P. del Tribunale di Trento – dell’ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare per l’uomo, con contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli.

Si ricorda che, oltre al numero unico di emergenza 112, è attivo tutto i giorni, 24 ore su 24, anche il numero nazionale antiviolenza 1522, messo a disposizione dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per sostenere e aiutare le vittime di violenza di genere e stalking.

Lo scorso 22 febbraio, inoltre, è stato rinnovato il protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della violenza di genere in Provincia di Trento, che persegue proprio la finalità di monitorare, prevenire e contrastare questo fenomeno, coordinando azioni concrete di supporto e protezione delle vittime di violenza e formando altresì costantemente gli operatori di Forze dell’Ordine, Polizie Locali, Procure della Repubblica e operatori socio-sanitari.