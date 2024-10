QUESTURA DI TRENTO – POLFER * «ERA RICERCATO DA UNA SETTIMANA, ARRESTATO RUMENO 58ENNE»

20.25 - giovedì 10 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Era ricercato da una settimana: arrestato dalla Polizia di Stato nella stazione ferroviaria di Trento. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Trento hanno arrestato sabato scorso, nella stazione di Trento, un cittadino rumeno di 58 anni ricercato per la revoca della sospensione condizionale della pena dall’Autorità Giudiziaria di Verona.

L’uomo era in procinto di partire a bordo di un treno regionale in direzione Verona, ma ha trovato gli agenti nel marciapiede del binario, impegnati nei controlli ai viaggiatori in arrivo e partenza. Sorpreso dalla loro presenza ha cercato invano di mantenere la calma nascondendo il proprio nervosismo per evitare il controllo, venendo però comunque identificato.

Dagli accertamenti alla banca dati è emerso che la persona, oltre ad essere pluripregiudicata e senza una fissa dimora, era ricercata dovendo scontare un anno e 16 giorni di carcere a seguito di una misura restrittiva, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona il mese scorso, per il ripristino dell’ordine di esecuzione della carcerazione. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Trento a disposizione dell’Autorità Giudiziaria veronese.