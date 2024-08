QUESTURA DI TRENTO * PIEDICASTELLO: «SMANTELLATA BASE DI SPACCIO, SEQUESTRATO 1,5 KG DI DROGA»

18.07 - martedì 27 agosto 2024

Questura di Trento: scovato covo di spaccio in zona Piedicastello. Nella mattinata di ieri, lunedì 26 agosto, personale della Squadra Volante, ha proceduto al sequestro di quasi 1,5 kg di sostanza stupefacente tra cocaina e hashish, smantellando una vera e propria base di spaccio.

Nello specifico, il personale in servizio è stato chiamato ad intervenire a seguito di una segnalazione sospetta. Gli operatori, da subito insospettiti dall’assenza di risposte da parte del proprietario di casa, grazie all’ausilio dei Vigili del Fuoco, sono riusciti ad introdursi nell’abitazione: all’interno sono stati così trovati, a seguito di una minuziosa attività di perquisizione – svolta con l’ausilio di personale della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica – circa 600 grammi di cocaina, 700 grammi di hashish, quasi 1.500 euro in contanti ed un bilancino di precisione. Inoltre, sul posto è stata rinvenuta – abilmente celata sotto il lavello della cucina – una pistola marca Kimber, provento di furto in abitazione in una città del Nord Italia.

Al termine della perquisizione si è quindi proceduto al sequestro complessivo di quasi 1,5 kg di sostanza stupefacente: il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta fa senz’altro ritenere che la stessa fosse destinata allo spaccio al dettaglio sulla piazza di Trento. Sono in corso indagini per dare un vero nome alla coppia che aveva preso in affitto l’appartamento, lasciato in tutta fretta prima del controllo di Polizia.