QUESTURA DI TRENTO * PIAZZA PORTELA: «ARRESTATO 18ENNE TUNISINO, RICERCATO PER PENA DETENTIVA DI 5 ANNI – 5 MESI – 10 GIORNI»

18.13 - venerdì 12 luglio 2024

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 luglio, il personale della Squadra Mobile della Questura di Trento ha condotto in carcere un giovane tunisino di 18 anni, ricercato per l’esecuzione di un ordine di carcerazione cumulativo in relazione a delitti in ambito di stupefacenti, contro la persona e contro le Forze dell’Ordine.

Il ragazzo, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, presente in Italia a partire dal 2021 ha riportato – nell’arco di soli tre anni – numerose condanne presso il Tribunale per i Minorenni di Trento, sino a raggiungere la pena detentiva complessiva di 5 anni, 5 mesi e 10 giorni.

Il ricercato è stato individuato a Trento, nella zona di Piazza Portella e condotto dapprima in Questura e, successivamente, presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Treviso, pur avendo lo stesso compiuto da poco la maggior età: questo poiché le condanne inflitte dal Giudice dei Minori implicano l’espiazione della pena negli Istituti Penali per Minori fino al compimento del venticinquesimo anno di età.