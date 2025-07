QUESTURA DI TRENTO * MOENA – 19/7: «ANNULLATA LA PARTITA GENOA-KAISERSLAUTERN PER MOTIVI DI SICUREZZA, RISCHIO SCONTRI TRA TIFOSERIE GEMELLATE»

08.41 - venerdì 18 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

È stato adottato nella serata di ieri dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento – a seguito delle valutazioni emerse negli ultimi incontri del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – il provvedimento di divieto di svolgimento per motivi di ordine e sicurezza pubblica dell’incontro amichevole di calcio tra il Genoa CFC e la squadra tedesca del Kaiserslautern, previsto per sabato 19 luglio presso il centro sportivo Carlo Benatti di Moena.

L’articolato provvedimento ha accolto e valorizzato la richiesta del Questore di Trento formulata nei giorni scorsi. È infatti emerso, a seguito degli accertamenti condotti, come la tifoseria della squadra tedesca vantasse un gemellaggio con la tifoseria dell’Hellas Verona – in ritiro a Folgaria – notoriamente rivale di quella genoana.

Il raccordo tra le Questure di Genova e Trento ha consentito a quest’ultima, anche alla luce della situazione della sicurezza del campo di gioco, di segnalare al Commissario di Governo che lo svolgimento della gara avrebbe creato un serio rischio per tifosi, cittadini e forze dell’ordine.

Sulla base di tale segnalazione è stata così emanata l’ordinanza contingibile e urgente con la quale, ai sensi dell’art 2 TULPS, è stato vietato lo svolgimento dell’incontro.