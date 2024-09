QUESTURA DI TRENTO * LOCALITÀ DOSS TRENTO: «ARRESTATO UN RAPINATORE SERIALE DURANTE IL “POPLAR FESTIVAL“»

16.23 - lunedì 16 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Questura di Trento: arrestato un rapinatore seriale durante il “Poplar festival”. Nella serata di ieri è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Volanti della Questura il responsabile di una rapina avvenuta in località Doss Trento, nei pressi dell’evento musicale “Poplar festival”, in cui erano presenti migliaia di spettatori.

Durante la fase di afflusso all’evento, un soggetto ventunenne di origini marocchine con indosso un passamontagna, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, si è scagliato in modo violento contro una donna, sottraendole il telefono cellulare dalla tasca.

La vittima è riuscita a divincolarsi dall’aggressione ma il soggetto, dopo essersi allontanato, ancora in stato di visibile alterazione, ha aggredito un’altra ragazza, strattonandola, nel tentativo di asportare la borsa in suo possesso. Le grida d’aiuto delle donne, la prima delle quali è andata in soccorso dell’altra, hanno richiamato l’attenzione degli addetti alla sicurezza che, prontamente, sono intervenuti e hanno richiesto l’ausilio delle forze dell’ordine.

La pattuglia della Squadra Volanti è giunta immediatamente sul luogo dell’evento, dove ha proceduto, in via preliminare, a perquisizione personale del soggetto al fine di recuperare quanto sottratto alle vittime.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato per il reato di rapina aggravata e accompagnato presso la Casa Circondariale di Trento, in attesa dell’udienza di convalida davanti al G.I.P.