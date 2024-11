QUESTURA DI TRENTO * «FERMATO CON 30 GRAMMI DI SOSTANZA STUPEFACENTE, DENUNCIATO 32ENNE TUNISINO»

15.59 - mercoledì 20 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Polizia di Stato: fermato con 30 grammi di sostanza stupefacente e denunciato. Nella notte di sabato 16 novembre, il personale della Polizia di Stato di Trento ha denunciato in stato di libertà un tunisino di 32 anni con precedenti specifici – in regola sul territorio nazionale – trovato in possesso di circa 30 grammi di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato fermato in via Manci dalle Volanti della Questura dopo che questi, alla vista degli operatori, aveva cercato di darsi alla fuga.

Gli agenti in servizio, all’esito della perquisizione eseguita, hanno così rinvenuto sei palline di nylon termosaldate contenenti complessivamente circa 3 grammi di cocaina, oltre ad un sacchetto contenente altri 10 grammi di cocaina e ad un involucro trasparente con 15 grammi di hashish.

L’uomo è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti.