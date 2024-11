QUESTURA DI TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: «COMPIE DUE FURTI E NE TENTA ALTRI DUE IN POCHE ORE, ARRESTATO 22ENNE IN FLAGRANZA DI REATO»

16.50 - lunedì 4 novembre 2024

Polizia di Stato: compie due furti e ne tenta altri due in poche ore, arrestato in flagranza di reato. Nella serata di sabato 2 novembre, la Polizia di Stato ha arrestato un marocchino di 22 anni con precedenti per violenza e resistenza a pubblico ufficiale – in regola sul territorio nazionale – resosi responsabile, in poche ore, di due furti consumati nonché di altrettanti tentati.

Il giovane è stato fermato alle casse di un supermercato dagli operatori delle Volanti della Questura di Trento mentre stava cercando di guadagnare l’uscita dopo aver occultato alcune bottiglie di birra.

Lo stesso soggetto, peraltro, veniva riconosciuto dal personale del supermercato come la persona che, nel corso del pomeriggio, aveva asportato dagli scaffali alcune bottiglie di superalcolici riuscendo, in quel caso, a precipitarsi verso l’esterno e a guadagnare la fuga.

Il giovane, inoltre, era stato denunciato poche ore prima per aver sottratto un telefono cellulare – lasciato incustodito per pochi secondi – da una sala scommesse e veniva altresì riconosciuto dagli operatori delle Volanti intervenuti per essere il soggetto ripreso da alcuni cittadini mentre, nell’arco temporale compreso tra i due furti presso il supermercato, tentava di rubare una bicicletta parcheggiata a pochi metri di distanza dall’esercizio commerciale, senza riuscirci unicamente per la presenza di apposita catena antifurto.

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato. All’esito della celebrazione dell’udienza per direttissima, svoltasi nella mattinata odierna, l’arresto è stato convalidato ed il giovane è stato condannato ad 1 anno e 4 mesi di reclusione, nonché al pagamento di € 800,00 di multa, con pena condizionalmente sospesa.