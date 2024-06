QUESTURA DI TRENTO * CONTROLLI RESIDENZA FERSINA: «ALLONTANÀTI QUATTRO STRANIERI, ACCOMPAGNATI AL CPR DUE PLURI-PREGIUDICATI»

13.31 - mercoledì 12 giugno 2024

Nelle prime ore di ieri, martedì 11 giugno, il personale della Questura di Trento ha effettuato una mirata attività di controllo all’interno della residenza Fersina, teatro – nelle scorse settimane – di numerosi interventi da parte delle Forze dell’Ordine.

Facendo seguito ai costanti servizi di vigilanza e controllo effettuati da personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri all’esterno della struttura – nel rispetto delle determinazioni assunte in sede Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – il personale dell’Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile, della Squadra Volante, unitamente ad una squadra del Reparto Mobile di Padova, ha così allontanato dalla struttura 4 stranieri privi di titolo per dimorarci.

Inoltre, a seguito di approfondite verifiche, è stato disposto per due soggetti di origine marocchina – pluripregiudicati e ritenuti socialmente pericolosi, anche in considerazione di diversi episodi di violenza verificatisi all’interno della struttura – l’accompagnamento in un Centro Per i Rimpatri del Sud Italia, effettuato da personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.