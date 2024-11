QUESTURA DI TRENTO * CONTRASTO TRAFFICO DROGA: «TROVATO CON 50 GRAMMI DI COCAINA ARRESTATO 26 ENNE MOLDAVO»

17.33 - giovedì 7 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Non si ferma l’azione di controllo del territorio e di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in ambito cittadino da parte della Polizia di Stato. Nel corso della nottata di giovedì 7 novembre, personale della Squadra Volante della Questura di Trento ha arrestato un uomo di 26 anni di origini moldave con

precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, trovato in possesso quasi 50 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, oltre a 995 euro in contanti, quest’ultimi verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Durante l’attività di controllo del territorio, infatti, l’uomo è stato fermato nei pressi di Piazza Venezia mentre si trovava a bordo di una vettura con altre quattro persone, anch’esse gravate da vari pregiudizi.

Il giovane moldavo, alla vista degli operatori, ha cercato di occultare sotto il sedile una busta trasparente – prontamente recuperata dal personale delle Volanti – contenente circa 20 grammi di cocaina.

Sempre occultati all’interno dell’autovettura vi erano il bilancino di precisione e l’ingente somma di denaro. La perquisizione è stata così estesa anche all’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti ulteriori 25 grammi circa di cocaina, unitamente a buste in cellophane, idonee per il confezionamento al dettaglio della sostanza stupefacente. Il giovane è stato così arrestato per detenzione di sostanza stupefacente. All’esito dell’udienza per direttissima, svoltasi nella mattinata odierna, l’arresto è stato convalidato e disposta nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.