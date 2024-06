QUESTURA DI TRENTO * ATTIVITÀ PRIMO SEMESTRE 2024: «CONTROLLATE 13.599 PERSONE / 113 DENUNCIATE / 16 ARRESTATE / SEQUESTRATI 2,5 KG DI DROGA»

14.03 - martedì 25 giugno 2024

Con l’approssimarsi della fine del mese di giugno sta per chiudersi un primo semestre del 2024 all’insegna della sicurezza per la Questura di Trento, a partire dal centrale settore del controllo del territorio: la Questura di Trento con l’U.P.G.S.P., ha controllato 13.599 persone – con 113 denunciati in stato di libertà e 16 arrestati – ed ha proceduto al sequestro di circa 2,5 kg di sostanza stupefacente e di oltre 100.000,00 € quale provento dell’attività di spaccio.

Il Commissariato di P.S. di Rovereto ha controllato 2.681 persone, deferendone 79 all’Autorità Giudiziaria ed arrestandone 2, mentre il Commissariato di P.S. di Riva del Garda ha controllato 4.005 persone, con 57 denunciati.

Si è affiancata, poi, l’attività della Squadra Mobile, che ha riportato 17 arresti in flagranza, 1 fermo di p.g., 71 indagati ed ha sequestrato oltre 10 kg di sostanza stupefacente. Tra le operazioni più rilevanti, si segnala l’operazione “Alla Vecia” dello scorso marzo, riguardante un’associazione per delinquere finalizzata al traffico e alla cessione di sostanze stupefacenti operativa dal mese di maggio 2022 nell’attività di approvvigionamento e cessione di sostanza stupefacente in ambito provinciale. In tale contesto sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria 11 soggetti: per uno di loro è scattata la custodia cautelare in carcere, mentre per altre 4 persone è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Per quanto riguarda la Divisione Anticrimine sono stati 25 gli ammonimenti emessi per violenza domestica e 22 quelli per stalking, oltre a 44 avvisi orali, 5 D.A.SPO. per fatti commessi in occasione di manifestazioni sportive e 26 fogli di via obbligatori dal Comune di Trento nei confronti di soggetti pregiudicati.

Non solo attività di controllo, tuttavia, quelle poste in essere dalla Polizia di Stato.

La Divisione P.A.S. ha garantito l’emissione di 13.292 passaporti, anche grazie alla perdurante iniziativa dello “sportello itinerante nelle valli” della Provincia, in particolare in Val di Non e Val di Sole, nelle valli di Fiemme e Fassa, e nel Primiero.

L’Ufficio Immigrazione, invece, ha già acquisito 6.069 istanze per il rilascio di permesso di soggiorno, consegnandone 5.715, mentre per i restanti sono in corso ulteriori accertamenti. Senza dimenticare l’attenzione al contrasto di soggetti irregolari sul territorio della Provincia: sono 45 gli ordini del Questore a lasciare il territorio, con 30 soggetti accompagnati ai C.P.R. – di cui 20 già rimpatriati – e 5 accompagnamenti alla frontiera.

Inoltre, l’attenzione assoluta verso la gestione dell’ordine pubblico ha portato alla predisposizione, da parte dell’Ufficio di Gabinetto della Questura, di quasi 1.000 ordinanze nel corso di questi sei mesi, relative ad eventi in tutta la Provincia.