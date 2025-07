QUESTURA DI BOLZANO * VIOLENZA DOMESTICA: «27ENNE ARRESTATO PER MINACCE, DANNEGGIAMENTO E AGGRESSIONE ALL’EX COMPAGNA»

09.17 - sabato 12 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sono quasi all’ordine del giorno, purtroppo, le richieste a seguito delle quali le Forze dell’Ordine sono chiamate ad intervenire d’urgenza per far fronte a situazioni di violenza domestica.

Nel caso di specie, nella serata di ieri, presso la Sala Operativa della Questura di Bolzano giungeva una telefonata da parte di un giovane di Oltrisarco che riferiva di avere sotto casa l’ex compagno della sorella che urlava minacce all’indirizzo della donna e stava danneggiando il portone di ingresso con un mattone.

Inviate le Volanti sul posto, gli operatori individuavano immediatamente il facinoroso, trovando la porta di ingresso completamente infranta, e a fatica riuscivano a bloccarlo e a portarlo in Questura dove emergeva come l’uomo, O.R. cittadino marocchino di 27 anni, pluripregiudicato fosse destinatario di un divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna.

Più tardi i poliziotti rintracciavano anche la parte offesa che, sconvolta, raccontava come quella sera aveva ricevuto diverse chiamate da un numero sconosciuto a cui all’inizio non aveva risposto; in seguito, stanca, rispondeva scoprendo che il suo interlocutore era proprio l’ex compagno che le chiedeva un appuntamento a Trento, invito che la donna non accettava.

Qualche ora più tardi la vittima, uscita con un’amica in centro, riceveva un’ulteriore chiamata dall’uomo che le diceva di essere a pochi passi da lei: a questo punto, terrorizzata, la donna si dirigeva in piazza Domenicani per prendere un autobus, imbattendosi proprio nell’uomo che la strattonava nel tentativo di non farla andare via.

Riuscendo, tuttavia, a salire al volo su un mezzo pubblico, la malcapitata riusciva a seminare l’ex che si dirigeva, completamente privo di sé, verso la sua abitazione pensando di anticiparla e venendo successivamente bloccato dai poliziotti.