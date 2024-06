QUESTURA DI BOLZANO * «VAGA NUDO ED UBRIACO IN PIAZZA WALTHER, DENUNCIATO PREGIUDICATO STRANIERO»

09.12 - martedì 18 giugno 2024

Nel tardo pomeriggio di domenica, per tramite del numero unico di emergenza “112 NUE”, un cittadino contattava la Centrale Operativa della Questura per chiedere l’intervento della Polizia in quanto vi era un uomo che si era denudato completamente in Piazza Walther e si aggirava senza vestiti per le vie del Centro storico.

Giunti immediatamente nel luogo indicato, i Poliziotti riuscivano a rintracciare il soggetto, in seguito identificato per tale Z.R., 37enne cittadino ungherese con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati vari, tra i quali rapina, furto, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento. Dopo averlo fatto rivestire ed aver assunto le testimonianze di due persone che avevano assistito direttamente al poco edificante spettacolo, gli Agenti provvedevano a condurre Z. R. in Questura per il prosieguo delle attività di Polizia Giudiziaria.

Al termine di tutti gli accertamenti, Z.R. veniva denunciato dalla Polizia alla Procura della Repubblica di Bolzano per il reato di atti osceni in luogo pubblico. Nei confronti di costui – tristemente noto alle Forze di Polizia cittadine – il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso un Ordine di Allontanamento dal Centro cittadino e, contestualmente ha disposto l’avvio della procedura – particolarmente complessa, trattandosi di cittadino comunitario – per poter procedere alla Espulsione di Z. R. dal Territorio Nazionale.