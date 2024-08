QUESTURA DI BOLZANO * «UBRIACO AGGREDISCE RISTORATORE PER OTTENERE DA BERE, DENUNCIATO 24ENNE MAROCCHINO»

10.21 - sabato 31 agosto 2024

Nella tarda serata di giovedì giungeva una chiamata alla Centrale Operativa della Questura, attraverso il numero di emergenza “112 NUE”, per una segnalazione di una violenta lite in atto in Piazza Verdi. Gli equipaggi della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, giunti in pochi attimi nel luogo segnalato, notavano subito un uomo che, alla vista della Polizia, cercava di dileguarsi per sottrarsi al controllo. Immediatamente fermato e, con non poche difficoltà, messo in sicurezza nell’abitacolo della “Volante”, il soggetto iniziava ad inveire violentemente contro gli Agenti intervenuti.

Il richiedente dell’intervento, titolare di un Ristorante della zona, riferiva che poco prima l’uomo fermato si era recato nel suo Locale per consumare sostanze alcooliche. Poiché il soggetto appariva già in uno stato psico-fisico alterato, lo stesso titolare si rifiutava di somministrargli ulteriormente bevande di questo tipo. Al rifiuto dell’esercente l’individuo assumeva un atteggiamento ostile, insistendo nelle proprie pretese. All’ennesimo rifiuto ne nasceva un’accesa discussione poi sfociata in una aggressione fisica, nel corso della quale il titolare dell’attività riportava una ferita ad una gamba.

Il cittadino extracomunitario, sprovvisto di documenti di identità veniva pertanto condotto presso gli Uffici della Questura, ove veniva identificato per tale N. A., 24enne di nazionalità marocchina con numerosi precedenti penali e/o di Polizia suo carico, tra i quali rissa, spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamento e furto aggravato.

Al termine delle formalità di Polizia Giudiziaria N. A. veniva denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché per lesioni personali volontarie.

Il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione della gravità di quanto accaduto, ha emesso nei confronti del soggetto un Decreto di Espulsione, con contestuale Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale.