QUESTURA DI BOLZANO * «TRUFFE AGLI ANZIANI, ARRESTATO 48ENNE PREGIUDICATO NAPOLETANO»

10.21 - domenica 9 giugno 2024

Un paio di settimane orsono, gli investigatori della Squadra Mobile sono intervenuti in Città a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa della Questura da parte di un anziano bolzanino. Il richiedente aiuto, un ex insegnante di 94 anni, riferiva di essere stato avvicinato da un uomo che si era spacciato per un suo ex allievo di scuola; quest’ultimo, dopo averlo accompagnato a spasso in Città ed averlo convinto a fare un prelievo di denaro, conduceva l’anziana vittima presso una Cassa Bancomat di un Istituto di Credito. Una volta effettuata l’operazione per la somma di 500 Euro, il delinquente strappava dalle mani dell’anziano il denaro appena prelevato per poi darsi alla fuga.

Le indagini effettuate dalla Squadra Mobile anche grazie alla visione delle telecamere cittadine e di alcuni Esercizi commerciali posizionati in zona avevano consentito di individuare l’autore della truffa/rapina per tale G. M., 48enne cittadino italiano residente a Napoli gravato da numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di vario genere, quali furto aggravato, furto con strappo, truffa ed insolvenza fraudolenta.

Grazie al prosieguo delle indagini era stato possibile riscontrare come costui, nei giorni precedenti e sempre a Bolzano, si fosse reso responsabile, in altre 2 distinte occasioni, di altrettante truffe compiute con lo stesso modus operandi, commesse in danno persone di età avanzata e pertanto vulnerabili ed in stato di minorata difesa. In particolare, in un’occasione G. M. si era spacciato quale amico del figlio, ed in un’altra come venditore di capi d’abbigliamento. In entrambi i casi il truffatore aveva convinto i due anziani ultranovantenni a prelevare denaro, per poi sottrarlo con la forza dalle loro mani ed allontanarsi repentinamente, lascando esterrefatte ed incredule le vittime.

Nella giornata di ieri, nel Capoluogo napoletano, a conclusione delle attività investigative gli Agenti delle Squadre Mobili di Napoli e di Bolzano, in stretta collaborazione, hanno tratto in arresto G.M. a seguito della emissione di una Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere emessa dal G.I.P di Bolzano su richiesta della Procura della Repubblica, per i reati di truffa e furto con strappo a danno di persone anziane. Dopo le attività di Polizia Giudiziaria G. M. è stato rinchiuso nel Carcere di Poggioreale, a disposizione della Autorità Giudiziaria bolzanina.

La Questura, già impegnata nelle serate informative organizzate dal Comune di Bolzano nella campagna “Fidarsi è bene, ma non di tutti”, invita la cittadinanza a prestare massima attenzione a questo tipo di richieste telefoniche, tutte finalizzate alla consegna di denaro per i motivi più fantasiosi, consigliando di richiedere, SEMPRE, l’intervento delle Forze dell’Ordine contattando il numero di emergenza “112 NUE” oppure la app della Polizia di Stato “YOUPOL”.

“Le truffe a danno delle persone anziane rappresentano una forma di reato particolarmente deprecabile, poiché colpiscono una delle fasce più deboli della popolazione, traendole in inganno con espedienti e raggiri posti in atto con modalità particolarmente subdole – ha ribadito il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori –. Per questo motivo la Polizia di Stato è da sempre attenta riguardo a questo fenomeno delinquenziale, e le iniziative di informazione e sensibilizzazione sull’argomento, attuate oramai da tempo in ambito nazionale, sono particolarmente efficaci nel contribuire ad accrescere il livello di consapevolezza, fornendo nel contempo alle potenziali vittime un efficace contributo per consentire loro di riconoscere le truffe e denunciarle tempestivamente”.