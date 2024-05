QUESTURA DI BOLZANO * STAZIONE BRESSANONE: «LATITANTE UBRIACO AGGREDISCE CAPO TRENO, ARRESTATO PREGIUDICATO STRANIERO»

09.43 - mercoledì 29 maggio 2024

Gli Agenti della Polizia Ferroviaria, in collaborazione con il Commissariato di Pubblica Sicurezza e delle Stazioni Carabinieri di Bressanone e Naz-Sciaves, hanno arrestato, nella Stazione di Bressanone, un cittadino marocchino di 31 anni ricercato per reati contro la persona ed il patrimonio dall’Autorità Giudiziaria di Torino. Il fatto è accaduto a bordo del treno Regionale Veloce 3842, proveniente da Bolzano, dove un viaggiatore ha segnalato al 112 NUE la presenza di un ragazzo, in evidente stato di alterazione alcolica, il quale stava infastidendo pesantemente i viaggiatori oltre ad aver aggredito anche la Capo Treno, intervenuta per calmarlo.

Ma ad attenderlo in stazione erano già presenti alcune pattuglie di Agenti e Carabinieri che lo hanno immediatamente fermato e condotto negli uffici di stazione della Polfer per essere identificato. Al termine della fase di bloccaggio del fermato, a causa della sua violenta reazione, un Carabiniere della Stazione di Naz-Sciaves ha riportato una contusione alla mano refertata in Ospedale con 3 giorni di prognosi.

Dagli accertamenti alla banca dati è emerso che la persona, oltre ad essere pluripregiudicata, era ricercata dovendo scontare 11 mesi di carcere a seguito di una misura restrittiva emessa dalla Procura della Repubblica torinese a marzo scorso per il ripristino della carcerazione precedentemente sospesa. Al termine delle formalità di rito l’arrestato, a causa del suo temporaneo stato di alterazione psicofisica e dei tentativi di autolesionismo manifestati, è stato ricoverato in ospedale, sorvegliato dalle stesse Forze di Polizia intervenute, per essere dimesso all’indomani e condotto presso la Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria piemontese.

Lo straniero, irregolare nel territorio nazionale e senza fissa dimora, oltre ad aver elevato nei suoi confronti una sanzione amministrativa per ubriachezza in un luogo pubblico, sarà inoltre indagato in stato libero per resistenza, violenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate. Pertanto il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso nei confronti del cittadino extracomunitario un Decreto di Espulsione dal territorio nazionale.