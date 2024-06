QUESTURA DI BOLZANO * «SORELLE MINORENNI RUBANO PRODOTTI COSMETICI ALL’ ”INTERSPAR” DI MERANO, 15ENNE DENUNCIATA»

09.33 - mercoledì 12 giugno 2024

Sta diventando un vero e proprio fenomeno il dilagare di furti nei negozi ad opera di ragazzine giovanissime, talvolta addirittura non imputabili – avendo meno di 14 anni – con l’obiettivo oramai abituale di impossessarsi di capi d’abbigliamento e prodotti cosmetici.

Nel pomeriggio di ieri, un equipaggio della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato è stata inviata ad intervenire presso il negozio “ZARA” di Via Museo a seguito della segnalazione di un furto in atto. Giunti sul posto, gli Agenti prendevano in consegna dall’Addetto alla vigilanza una giovanissima ragazzina, sorpresa, dopo aver oltrepassato le Casse, a rubare una maglietta esposta sugli scaffali.

Dopo aver fatto restituire la refurtiva al Direttore del negozio, gli Agenti accompagnavano in Questura la ragazzina, ove nel frattempo era stato fatto venire il padre. Qualora la Direzione del negozio dovesse decidere di presentare formale querela, la giovanissima sorpresa a rubare verrà denunciata alla Autorità Giudiziaria minorile per il reato di furto.

Al termine della redazione degli atti di Polizia Giudiziaria, la ragazzina è stata affidata al genitore.

Un altro episodio simile si è verificato nel pomeriggio di lunedì scorso a Merano. Nell’ambito delle operazioni straordinarie di prevenzione generale e di controllo del territorio disposte dal Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori, gli Agenti della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Merano sono intervenuti in via Roma, presso il Supermercato “INTERSPAR”, a seguito di una segnalazione pervenuta sul numero di emergenza “112 NUE” relativa a due ragazzine che si stavano aggirando tra gli scaffali con fare sospetto, intente a rubare della merce esposta sugli stessi con modalità che presupponevano una certa abilità e preparazione, per poi nasconderla sotto i vestiti e le larghe maglie da esse indossati.

I Poliziotti, tempestivamente giunti sul posto, hanno dapprima presso contatti con la richiedente l’intervento, Direttrice dell’esercizio pubblico, nonché con l’Addetto alla vigilanza che aveva bloccato le due giovani nei pressi dell’uscita del Supermercato; quindi, dopo aver identificato le ragazzine autrici del furto (due sorelle, una delle quali una bambina e l’altra di poco più grande) richiedevano alle stesse di svuotare le tasche. Dopo aver immediatamente ammesso le proprie responsabilità, entrambe consegnavano ai Poliziotti la refurtiva che poco prima avevano asportato dagli scaffali, consistente in vari prodotti alimentari e creme per il viso e per il corpo.

Non risultando danneggiati e, pertanto, ancora idonei per la vendita, gli Agenti provvedevano a restituire gli oggetti rubati alla Direzione del Supermercato. Le due minori, quindi, venivano accompagnate presso gli Uffici del Commissariato di Polizia di Merano per ulteriori accertamenti, al termine dei quali la ragazzina 15enne è stata denunciata alla Autorità Giudiziaria minorile per il reato di furto; la sorella, invece, non è stata denunciata, non essendo imputabile. Il padre delle ragazzine, convocato in Commissariato per procedere all’affidamento delle figlie, si è mostrato assai sorpreso e contrariato dal loro comportamento, in quanto in passato mai si erano rese responsabili di fatti del genere.

“La devianza giovanile rappresenta una problematica non di poco conto nel contesto sociale in cui viviamo – ha tenuto ha precisare il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori –. Per questo motivo la già assidua presenza della Polizia di Stato negli Istituti scolastici nell’ambito degli incontri sulla legalità, al fianco di genitori e professori, verrà ulteriormente incrementata, allo scopo di far percepire a giovani e giovanissimi quanto importante sia sentirsi parte attiva della cittadinanza, con diritti e doveri e nel rispetto delle regole della civile convivenza”.