QUESTURA DI BOLZANO * «SOCCORSA IN PIENA NOTTE UN’ANZIANA, IN GRAVI DIFFICOLTÀ PSICO-FISICHE»

10.24 - venerdì 2 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

A volte anche azioni apparentemente di poco conto possono avere un grande significato per chi le riceve. E’ quello che è successo la scorsa notte durante il consueto servizio di prevenzione generale e di pattugliamento del territorio, allorquando, alle 4 del mattino, gli Agenti di Polizia della Squadra “Volanti” hanno notato, nei pressi di via Claudia de Medici, una Signora anziana girovagare spaesata ed in preda alla disperazione.

Immediatamente la pattuglia si avvicinava alla Signora per chiederle se avesse bisogno di aiuto; la donna, impaurita ed in evidente stato di ansia, confidava ai Poliziotti di essere in difficoltà, essendosi allontanata troppo dalla propria abitazione e di non riuscire più a farvi ritorno.

Tramite la Centrale Operativa della Questura gli Agenti riuscivano a risalire alla corretta identità della donna ed alla sua esatta residenza; dopo averla confortata e rassicurata, i Poliziotti provvedevano a riaccompagnarla a casa facendola sentire di nuovo al sicuro tra le mura domestiche.

La Centrale Operativa, nel frattempo, aveva avvisato il figlio della Signora, invitandolo a recarsi subito a casa della anziana madre per assisterla e rincuorarla. Al termine dell’intervento, madre e figlio ringraziavano di cuore gli Agenti di Polizia per la preziosa opera di soccorso e sostegno, anche psicologico, da loro prestato alla anziana Signora.

“Una donna anziana in gravi difficoltà psico-fisiche è stata soccorsa grazie al pronto ed efficace intervento degli Agenti di Polizia in servizio alla Squadra “Volanti” – ha evidenziato il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori –. Desidero personalmente e pubblicamente encomiare la professionalità e la sensibilità mostrata dai Poliziotti anche in questa occasione: non dimentichiamo che la Polizia di Stato è al servizio del cittadino, ed aiutarlo, soccorrerlo e metterlo in salvo nelle situazioni di maggiore difficoltà rappresenta una delle priorità assolute per la nostra Istituzione”.