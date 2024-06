QUESTURA DI BOLZANO * SICUREZZA URBANA: «LITE TRA STRANIERI IN CENTRO CITTÀ, DENUNCIATI TRE PREGIUDICATI»

10.29 - domenica 23 giugno 2024

Durante la notte tra venerdì e sabato, gli equipaggi della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato sono stati inviati ad intervenire in Piazza Domenicani ove era stata segnalata una rissa con una persona probabilmente armata di coltello.

Giunti immediatamente sul posto indicato e raccolte le prime dichiarazioni dagli avventori degli esercizi pubblici della zona, i Poliziotti provvedevano ad individuare e fermare 3 soggetti – in seguito identificati per tali A.R., B.S., J.A., tutti cittadini marocchini con a proprio carico svariati precedenti penali e/o di Polizia ed irregolari sul territorio nazionale – che poco prima, per futili motivi, avevano litigato tra loro utilizzando anche dello spray urticante, suscitando le reazioni dei presenti che avevano poi richiesto alla Centrale Operativa della Questura l’intervento della Polizia.

Durante le operazioni di identificazione e accompagnamento in Questura, uno dei tre soggetti, J.A., iniziava ad ingiuriare e minacciare gli Agenti, danneggiando anche l’auto della Polizia.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria i 3 individui sono stati denunciati alla Autorità Giudiziaria per i reati di rissa e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, mentre J. A. anche per oltraggio per oltraggio a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.

In considerazione della gravità del comportamento tenuto dai 3 individui, dei precedenti a loro carico e della irregolare posizione in Italia, in parallelo con l’iter giudiziario il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso a carico di costoro altrettanti DECRETI di ESPULSIONE, con contestuale Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale.