QUESTURA DI BOLZANO * SICUREZZA: « MINACCIA AGGREDISCE A PUGNI E PROVOCA LESIONI A MEDICO PRONTO SOCCORSO, DENUNCIATO 36ENNE STRANIERO»

09.32 - sabato 11 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel corso di una visita al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Maurizio, un cittadino nigeriano 38enne, tale K. A., pluripregiudicato per reati di varia natura e gravità, in particolare collegati allo spaccio di stupefacenti, dopo essere entrato nell’ambulatorio ed aver preteso la prescrizione di un farmaco molto costoso senza per altro averne diritto, improvvisamente iniziava ad aggredire con minacce ed offese il medico che lo stava curando, per poi colpirlo fisicamente e sferrargli due pugni, uno all’altezza della spalla e l‘altro alla base della clavicola, con tale violenza da procurare alla vittima lesioni personali guaribili in 15 giorni.

Richiesti di intervenire dal Personale Sanitario del Pronto Soccorso, gli Agenti del Posto di Polizia dell’Ospedale si recavano immediatamente in ausilio del Medico ferito, per poi prendere in consegna l’aggressore dagli Addetti alla Vigilanza dell’Ospedale, che nel frattempo lo avevano fermato mentre si stava allontanando dal Nosocomio seguitando ad urlare con atteggiamento aggressivo e provocatorio, pretendendo dei farmaci a suo dire utili per la sopravvivenza e che in precedenza il medico, come si è detto, mancandone i presupposti, si era rifiutato di prescrivergli.

Al termine delle attività di Polizia Giudiziaria, lo straniero veniva denunciato dal Personale del Posto di Polizia alla Procura della Repubblica per i reati di lesioni volontarie e minacce e violenza a Pubblico Ufficiale.

Il nigeriano, già noto alle Forze dell’Ordine, risulta regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, non potendo sino ad oggi essere espulso in quanto in attesa di riconoscimento della protezione internazionale; nonostante ciò, ed in considerazione della gravità dei precedenti e del comportamento tenuto in occasione dell’arresto, il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha dato immediate disposizioni all’Ufficio Immigrazione di segnalare l’accaduto alla Commissione Territoriale per i Rifugiati, al fine di non consentirgli di ottenere lo status di “asilante” e, di conseguenza, poter emettere nei suoi confronti un Decreto di Espulsione per allontanarlo definitivamente dal nostro Territorio Nazionale.

“Quanto accaduto al Pronto Soccorso del Nosocomio cittadino rappresenta gravissimo episodio criminale, connotato da particolare violenza nei confronti di un Medico – ha evidenziato il Questore Sartori –. Episodi simili non possono essere tollerati: chi opera al servizio della Comunità non può essere impunemente fatto oggetto di atti violenti da parte di chi, accolto nel nostro Paese, ha ripetutamente dimostrato di non voler accettare le regole di convivenza civile e di far della violenza il proprio stile di vita”.