QUESTURA DI BOLZANO * «SEMINUDO E MOLESTO IN PIAZZA MATTEOTTI, ESPULSO E SCORTATO AL CPR DI GRADISCA D’ISONZO PREGIUDICATO STRANIERO»

Nella mattinata di venerdì, per tramite del numero unico di emergenza “112 NUE”, un cittadino contattava la Centrale Operativa della Questura per chiedere l’intervento della Polizia in quanto vi era un uomo che si era denudato in Piazza Matteotti e si aggirava con indosso solo le mutande per le vie del Centro storico, urlando frasi senza senso ed infastidendo i passanti.

Giunti immediatamente nel luogo indicato, i Poliziotti riuscivano a rintracciare il soggetto che si stava ancora aggirando nei paraggi in apparente stato confusionale, motivo per cui veniva chiesto l’intervento dei Sanitari del 118 al fine di verificarne lo stato di salute.

L’uomo, quindi, veniva accompagnato negli Uffici della Questura ed identificato per tale C.S.A., 37enne cittadino gambiano con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia in materia di spaccio di stupefacenti, rissa, danneggiamento, furto con strappo, ricettazione, minaccia oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, incendio doloso, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e lesioni personali, oltre a condanne per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza. Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, gli Agenti hanno provveduto a sanzionarlo per disturbo della quiete pubblica.

Giunto in Italia nel 2015, C.S.A. aveva presentato richiesta di asilo politico, successivamente rigettata. Essendosi poi sposato con una cittadina italiana, nel 2021 aveva ottenuto un Permesso di Soggiorno per motivi familiari, poi revocato all’incirca un mese fa dal Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori a causa della sua conclamata pericolosità sociale. Non avendo ottemperato all’ordine di lasciare entro 14 giorni il nostro Territorio Nazionale, ed in considerazione di quanto accaduto e della ulteriore dimostrazione della pericolosità dei suoi comportamenti, il Questore Sartori ha emesso nei confronti di C. S. A. un Decreto di Espulsione con contestuale Ordine di accompagnamento e trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), ove rimarrà in attesa di essere imbarcato quanto prima su un volo diretto in Gambia.