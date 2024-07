QUESTURA DI BOLZANO * «RUBANO MERCE VARIA AL “TWENTY” E SI DANNO ALLA FUGA, DENUNCIATI DUE PREGIUDICATI STRANIERI»

09.49 - domenica 21 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella mattinata di venerdì, nel corso dei consueti servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio, una Pattuglia della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato veniva inviata dalla Centrale Operativa della Questura presso il Centro Commerciale “Twenty” a seguito di una richiesta di intervento pervenuta sul numero di emergenza “112 NUE”, formulata dagli Addetti alla vigilanza in quanto vie era in atto un furto presso il negozio “Bershka” ad opera di 2 individui che poi si erano dati alla fuga verso via Roma.

Giunti sul posto in pochi istanti, grazie alle preziose descrizioni fornite dai testimoni gli Agenti individuavano due uomini corrispondenti alle descrizioni, i quali, dopo essere stati fermati, cercavano di divincolarsi per proseguire nella fuga e sottrarsi alla Polizia. Immediatamente bloccati, i 2 soggetti venivano trovati in possesso di uno zaino e di un borsone ricolmi di merce rubata ancora con cartellino e placca antitaccheggio che, all’esito di successivi accertamenti, risultavano essere 30 capi d’abbigliamento per un valore oltre 1.000 Euro.

Accompagnati in Questura, venivano qui foto-segnalati ed identificati per tali A.R., cittadino siriano di 35 anni con numerosi precedenti per rapina impropria, resistenza a Pubblico Ufficiale, furto, porto di armi od oggetti atti ad offendere e stupefacenti, e A.H.I., anch’egli cittadino siriano, 29 anni, con numerosi precedenti per rapina, furto in abitazione e furto aggravato, porto di armi od oggetti atti ad offendere. Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria entrambi i malviventi venivano denunciati a piede libero (a causa della trascorsa flagranza) per il reato di furto in concorso, mentre la merce recuperata veniva restituita alla responsabile del negozio. In considerazione di quanto accaduto, dei precedenti a loro carico e della irregolare posizione in Italia, in parallelo con l’iter giudiziario il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso a carico di A.R e di A.H.I. altrettanti DECRETI di ESPULSIONE dal Territorio Nazionale.