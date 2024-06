QUESTURA DI BOLZANO * «RUBANO MERCE NEL SUPERMERCATO “ALDI” E SI DANNO ALLA FUGA, DENUNCIATI DUE MAROCCHINI»

09.12 - mercoledì 5 giugno 2024

Nell’ambito degli abituali servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio effettuate dalle Pattuglie della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato di Bolzano, in non pochi casi si è chiamati ad intervenire presso Punti della grande distribuzione quali Supermercati e Centri Commerciali, frequentemente oggetto di reati predatori ed episodi di microcriminalità.

Nella mattinata di ieri alla Centrale Operativa della Questura, sul numero di emergenza “112 NUE”, giungeva una richiesta di intervento con il quale veniva segnalato che vi erano 2 ladri in fuga dopo aver rubato della merce nel Supermercato “ALDI” di via Giulini. Giunti sul posto in pochi minuti, grazie alle preziose descrizioni fornite dal Personale addetto alla vigilanza gli Agenti di Polizia notavano uno dei soggetti corrispondenti alla descrizione mentre stava fuggendo in direzione di Piazza Vittoria.

Raggiunto in breve tempo sul luogo indicato, i Poliziotti riuscivano a bloccare il malfattore che si era dato alla fuga, mentre l’altra pattuglia prendeva in consegna il secondo ladro che invece era rimasto all’interno dell’esercizio commerciale.

Una volta accompagnati entrambi gli individui negli Uffici della Questura, gli Agenti erano in grado di ricostruire quanto accaduto poco prima nel Supermercato: uno dei responsabili aveva visto entrare i due giovani che, dopo aver riempito gli zaini, oltrepassavano le Casse senza pagare nulla. A questo punto richiedeva l’intervento dell’Addetto alla vigilanza, che riusciva a fermare uno dei 2 ladri ed a farsi mostrare la refurtiva contenuta nello zaino, del valore superiore a 100 Euro, mentre l’altro riusciva a fuggire per poi venire bloccato dalla Polizia qualche minuto dopo, che provvedevano anche a recuperare il secondo zaino con dentro merce restituita agli esercenti.

In Questura i due soggetti venivano identificato per B.S. ed E.A.A., entrambi cittadini marocchini rispettivamente di 25 e 22 anni, con a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia per reati specifici, nonché irregolari sul territorio dello Stato.

All’esito dell’attività i due cittadini stranieri venivano denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato. In considerazione di quanto accaduto, dei precedenti a loro carico e della irregolare posizione in Italia, in parallelo con l’iter giudiziario il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso a carico di B.S. e di E.A.A. altrettanti DECRETI di ESPULSIONE, con contestuali Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale.