QUESTURA DI BOLZANO * «RUBA LA BORSETTA AD UNA SIGNORA, DENUNCIATO 24ENNE PREGIUDICATO»

10.47 - mercoledì 14 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nel tardo pomeriggio di ieri, a seguito di richiesta di intervento pervenuta alla Centrale Operativa della Questura attraverso il numero di emergenza “112 NUE” un equipaggio della Squadra “Volanti” veniva inviato in via Claudia Augusta in quanto una donna di 73 anni aveva subito il furto della propria borsetta.

Giunti sul posto i Poliziotti trovavano ad attenderli un Brigadiere dei Carabinieri, fuori servizio, il quale, unitamente ad un’altra persona aveva fermato e bloccato l’autore del furto, successivamente identificato per tale R.J., 24enne bolzanino con precedenti penali e/o di Polizia per furto e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Avendo udito le urla di una donna al di fuori della recinzione del campo sportivo “CONI”, sito in via Santa Geltrude, ove si trovava ad allenarsi, il militare scavalcava la recinzione per poi avvicinarsi alla Signora, in evidente stato di agitazione, la quale riferiva che mentre si trovava seduta su una panchina si accorgeva che un ragazzo aveva afferrato la sua borsetta, poggiata al suo fianco, per poi darsi celermente alla fuga. Il militare, quindi, si lanciava all’inseguimento del malvivente, riuscendo a raggiungerlo e bloccarlo in via Cladia Augusta.

Il ladro, privo di documenti, veniva accompagnato dai Poliziotti in Questura, ove, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, veniva denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato.

La borsa della signora veniva invece recuperata e restituita alla donna, assai grata per il pronto ed efficace intervento delle Forze dell’Ordine.