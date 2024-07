QUESTURA DI BOLZANO * «RUBA IN UN NEGOZIO AL CENTRO COMMERCIALE DEL BRENNERO, DENUNCIATO PREGIUDICATO STRANIERO»

09.09 - giovedì 18 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Un cittadino romeno di 23 anni, tale R.M.D., è stato denunciato ieri per furto aggravato a seguito di indagini effettuate dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Brennero. Il giovane era stato identificato nel corso della mattinata presso la Stazione Ferroviaria di Brennero durante i consueti controlli di Frontiera; successivamente, nello stesso pomeriggio, il gestore di un negozio di articoli sportivi ubicato all’interno del Centro Commerciale “Outlet Brennero” si presentava in Commissariato per sporgere denuncia nei confronti di una persona che alle 13,50 si era allontanata dal suo negozio asportando alcuni articoli di vestiario, dopo aver provato vari capi all’interno di un camerino, previa effrazione del dispositivo antitaccheggio.

Dalla descrizione dell’autore del furto fornita dalla vittima, e dalla visione delle telecamere di videosorveglianza, è stato possibile identificarne l’autore (arrestato nel frattempo in Provincia di Milano per una rapina in danno di un esercizio pubblico) e denunciarlo alla Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.