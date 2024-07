QUESTURA DI BOLZANO * «RUBA IN TRE NEGOZI DELLA CITTÀ, DENUNCIATA PLURIPREGIUDICATA BOLZANINA»

09.42 - lunedì 15 luglio 2024

Nel pomeriggio di sabato giungeva una chiamata alla Centrale Operativa della Questura, attraverso il numero di emergenza “112 NUE”, per una segnalazione di una ladra in fuga in bicicletta dopo aver commesso un furto all’interno del negozio di cosmetici “ACQUA e SAPONE” di via Rovigo. Gli equipaggi Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, lungo il tragitto per arrivare luogo segnalato, grazie alla dettagliata segnalazione ricevuta riuscivano ad individuare ed a bloccare la malvivente mentre percorreva via Roma in direzione Oltrisarco.

Una volta accompagnata in Questura, gli Agenti ricostruivano quanto successo poco prima nel negozio: una dipendente aveva notato una donna entrare, dirigersi nell’area profumi e prelevarne due confezioni, occultandole poi furtivamente nei pantaloni. Alla richiesta di spiegazioni la ladra, vistasi scoperta, riconsegnava solo un profumo, senza però restituire l’altro, e si dava alla fuga. A questo punto la dipendente chiamava l’intervento della Polizia che poco dopo riusciva a bloccare la delinquente.

In Questura la donna veniva identificata per S. M., 38enne bolzanina pluripregiudicata per reati di varia natura e gravità, tristemente assai nota alle cronache giudiziarie, più volte arrestata per furti, per rapine, per aver infranto i finestrini di decine di auto in sosta, e quant’altro.

I Poliziotti, dopo aver perquisito la donna, hanno recuperato e restituito ai legittimi proprietari sia il profumo trafugato nel negozio che altri prodotti cosmetici, anch’essi occultati in una borsa ed asportati poco prima da altri Esercizi commerciali della zona, il “CADDY’S” di Via Vicenza ed il “D M” di Via Roma, per un valore totale di svariate centinaia di Euro.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria S. M. veniva denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bolzano, non potendo essere arrestata per la trascorsa flagranza dei reati commessi. In considerazione della gravità e persistenza dei comportamenti posti in essere dall’indagata, il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori, dopo aver attivato al riguardo la Divisione Anticrimine della Questura, ha disposto l’avvio della procedura finalizzata all’emissione nei confronti donna della Misura di Prevenzione Personale della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.