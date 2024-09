QUESTURA DI BOLZANO * «RUBA ALLA “DESPAR”, AGGREDISCE E MINACCIA DI MORTE GLI AGENTI / ARRESTATO 29ENNE STRANIERO»

09.53 - giovedì 5 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nel pomeriggio di ieri giungeva una chiamata alla Centrale Operativa della Questura, attraverso il numero di emergenza “112 NUE”, per una segnalazione di un furto in atto nel Supermercato “DESPAR” di via Cesare Battisti. Gli equipaggi Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, giunte in pochi attimi nel luogo segnalato, notavano un giovane, corrispondente alle descrizioni fornite, in fuga verso Piazza Vittoria.

Dopo un breve inseguimento i Poliziotti riuscivano a bloccare il malvivente che, prima di salire sull’autovettura di servizio, opponeva una violenta resistenza, prendendoli a calci e pugni e minacciandoli di morte. Con l’ausilio dei testimoni presenti gli Agenti riuscivano a ricostruire quanto accaduto poco prima nel Supermercato: avendo notato il giovane che, dopo aver occultato alcune lattine di birra ed altra merce nello zaino, oltrepassava le casse senza pagare, il Direttore interveniva per bloccarlo. Il ladro, a quel punto, riconsegnava solo una parte della merce, ma, accortosi che il Direttore stava contattando il “112 NUE” per far intervenire la Polizia, iniziava a minacciarlo nel tentativo di impedirgli di concludere la telefonata, per poi darsi alla fuga.

Una volta condotto negli Uffici della Questura l’uomo veniva compiutamente identificato per tale M. E. H., 29enne cittadino marocchino irregolare sul territorio dello Stato, con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura, in particolare contro il patrimonio.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, M. E. H. veniva dichiarato in arresto per furto e resistenza a Pubblico Ufficiale e trattenuto presso la Camere di Sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo. Il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione della gravità di quanto accaduto, ha emesso nei confronti di costui un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale, che diverrà operativo una volta che il soggetto verrà scarcerato.

“Ancora una aggressione nei confronti di un Agente di Polizia durante un intervento, l’ennesimo, oramai, verificatosi negli ultimi tempi a Bolzano – ha evidenziato con rammarico il Questore Sartori –. Non è ammissibile che chi rappresenta lo Stato, nel fare rispettare la legge, debba subire sistematicamente insulti e violenze. Per questo motivo è stato deciso di procedere all’arresto ed all’allontanamento dal nostro Paese di chi ha dato ripetute dimostrazioni, anche in modo violento, di non rispettarne leggi ed Istituzioni”