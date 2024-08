QUESTURA DI BOLZANO * «RUBA AL MARKET CINESE DI VIA TORINO ED IN ALTRI NEGOZI DELLA CITTÀ, DENUNCIATO 30ENNE PREGIUDICATO MACEDONE»

15.20 - sabato 3 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nel pomeriggio di ieri, per tramite del numero di emergenza “112 NUE” giungeva alla Centrale Operativa della Questura una segnalazione relativa ad un furto in atto all’interno del Market cinese “HAO JIA HAO” di via Torino, da parte di un individuo pochi attimi prima sorpreso a rubare merce dagli scaffali.

Gli equipaggi della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato giungevano immediatamente sul posto segnalato, ove prendevano contatti con la richiedente commessa del negozio, la quale riferiva ai Poliziotti di aver sorpreso un uomo che, dopo aver appoggiato un capo di abbigliamento sul bancone, si recava in fretta e furia verso l’uscita con fare sospetto, nel tentativo di allontanarsi.

L’uomo veniva rincorso all’esterno del negozio da un altro commesso, che prontamente riusciva a bloccarlo.

Il soggetto – in seguito identificato per tale D. S., 30enne cittadino della Macedonia del Nord, già noto alle Forze di Polizia per essersi reso responsabile di vari reati – incalzato dalle domande degli Agenti, ammetteva le proprie responsabilità.

Il successivo controllo dello zaino che D. S. aveva al seguito consentiva di rinvenire la refurtiva, composta da vari capi di abbigliamento, tra cui alcune paia di pantaloni, tutti privi del sistema di antitaccheggio, strappato per non attivare i sistemi di allarme all’uscita dal Market.

Oltre alla refurtiva sottratta al negozio cinese, il macedone veniva trovato in possesso di altra merce rubata in altre attività commerciali cittadine, tra cui bottiglie di vodka e di olio, rasoi e quant’altro, di cui non riusciva a giustificarne il possesso.

Accompagnato presso gli uffici di via Palatucci, ed espletate le procedure di Polizia Giudiziaria, D. S. veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di furto aggravato e di ricettazione, con relativo sequestro di tutta la refurtiva.

In considerazione di quanto accaduto, dei precedenti a suo carico e della sua irregolare posizione in Italia, in parallelo con l’iter giudiziario il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso a carico di D. S. un DECRETO di ESPULSIONE, con contestuale Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale.