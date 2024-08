QUESTURA DI BOLZANO * «RUBA AL DESPAR E MORDE UN PASSANTE PER DARSI ALLA FUGA, DENUNCIATO 27ENNE STRANIERO»

10.46 - domenica 25 agosto 2024

Nella mattinata di ieri giungeva una chiamata alla Centrale Operativa della Questura, attraverso il numero di emergenza “112 NUE”, per una segnalazione di un furto in atto al Supermercato “DESPAR” che si trova in Via Amba Alagi ad opera di un individuo, poi datosi alla fuga.

Gli equipaggi Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, giunte in pochi attimi nel luogo segnalato, seguendo le indicazioni dei passanti che indicavano la direzione di fuga del malvivente, percorrevano via Giuliani, ove rintracciavano l’autore del furto, che nel frattempo era stato bloccato dal Personale Militare dell’Esercito.

Sul posto erano presenti anche due testimoni che avevano inseguito il reo fin dalla sua uscita dal Supermercato, i quali raccontavano ai Poliziotti di aver visto un giovane di origini nordafricane ed un signore più anziano che si stavano strattonando nei pressi del DESPAR, contendendosi un borsone di colore nero. Il cittadino nordafricano, dopo aver fatto cadere a terra l’anziano signore, riusciva a strappargli di mano la borsa, per poi darsi alla fuga, ma la sua corsa durava pochi metri, in quanto veniva poco dopo bloccato dai due testimoni, aiutati successivamente dal Personale dell’Esercito sino all’arrivo della Polizia.

I Poliziotti, quindi, dopo aver fatto salire sulla Volante il fermato, lo conducevano presso gli Uffici di Via Palatucci, ove veniva identificato per tale A.Z., 27enne cittadino marocchino con vari precedenti penali e di Polizia a proprio carico, irregolare in Italia e senza fissa dimora.

Presso gli Uffici della Squadra “Volanti” l’uomo ammetteva fin da subito di aver rubato merce varia al Supermercato, e di esser stato fermato da un ANZIANO passante all’esterno dell’Esercizio Commerciale, il quale aveva provato a fermarlo, e, per liberarsi dalla sua presa, lo aveva spintonato, morso ad un braccio e fatto cadere a terra per guadagnarsi la fuga.

Al termine delle formalità di Polizia Giudiziaria, la refurtiva veniva prontamente riconsegnata al direttore del Supermercato DESPAR di via Amba Alagi, mentre l’uomo veniva denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di furto e lesioni personali.

Il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione della gravità di quanto accaduto, ha emesso nei confronti dell’ arrestato un Decreto di Espulsione, con contestuale Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale, che diverrà operativo una volta che il soggetto verrà scarcerato.

“Capita sempre più di frequente che chi commette furti in esercizi commerciali, una volta fermato, reagisca con violenza, aggredendo e provocando lesioni nei confronti di chi cerca di opporsi ai loro comportamenti criminali – ha rilevato il Questore Sartori –. Queste situazioni richiedono interventi sistematici per far sì che ogni singolo episodio venga affrontato tempestivamente, evitando che degeneri con tragiche conseguenze e sanzionando in maniera severa i responsabili”.