QUESTURA DI BOLZANO * «RISSA TRA STUDENTI DELLE SUPERIORI CON MAZZE E BASTONI, PORTATO AL PRONTO SOCCORSO UN GIOVANE»

10.04 - giovedì 24 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nel tardo pomeriggio di ieri, trasportato da una Ambulanza, veniva ricoverato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Maurizio” un ragazzo di 15 anni, studente di un Istituto Superiore cittadino, con ferite e contusioni al volto, sulle spalle ed alla schiena. Immediatamente veniva attivato l’Ufficio della Polizia di Stato che si trova all’interno del Nosocomio cittadino, al fine di accertare quanto accaduto.

Il giovane, nell’occasione, riferiva agli Agenti di Polizia che, poco prima, mentre si trovava a passeggiare al Parco Petrarca assieme ad alcuni suoi compagni di Scuola, era stato aggredito da altri coetanei frequentatori di un altro Istituto Superiore cittadino, coni i quali si erano dati appuntamento per “…chiarire alcune questioni personali”.

Nel frattempo sul luogo segnalato ove sarebbe avvenuta l’aggressione venivano fatte confluire varie Pattuglie delle Forze dell’Ordine in ausilio alla Polizia Locale, le quali, in Via Cadorna, provvedevano ad individuare 5 ragazzi, tutti studenti di due diversi Istituti Superiori, che poco prima erano stati presenti a quanto accaduto.

Secondo quanto appurato ulteriormente ai Poliziotti dal giovane ricoverato, le “questioni personali” da chiarire sarebbero state originate da una situazione apparentemente assai banale – in merito alla quale sono tuttora in corso accertamenti – quale l’esclusione di alcuni di essi, avvenuta alcuni giorni prima, da una “chat” di gruppo amministrata dal ragazzo vittima del pestaggio.

Gli esclusi, irritati per questo “affronto”, dopo essersi dati appuntamento con il giovane ferito al Parco Petrarca, si sarebbero presentati in numero consistente armati di mazze e bastoni, ed avrebbero aggredito il loro coetaneo poi ricoverato per le ferite, in seguito giudicate guaribili con una prognosi di 10 giorni.

Sono ora in corso accertamenti finalizzati a ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto, per poi valutare le singole posizioni dei partecipanti alla aggressione.

“La devianza giovanile rappresenta una problematica non di poco conto nel contesto sociale in cui viviamo – ha tenuto ha precisare il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori –. Per questo motivo la già assidua presenza della Polizia di Stato negli Istituti scolastici nell’ambito degli incontri sulla legalità, al fianco di genitori e professori, verrà ulteriormente incrementata, allo scopo di far percepire a giovani e giovanissimi quanto importante sia sentirsi parte attiva della cittadinanza, con diritti e doveri e nel rispetto delle regole della civile convivenza”.