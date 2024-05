QUESTURA DI BOLZANO * «RAPINA UN NEGOZIO NEL CENTRO COMMERCIALE “TWENTY” ED AGGREDISCE UN DIPENDENTE, DENUNCIATO STRANIERO IRREGOLARE»

09.07 - martedì 14 maggio 2024

Nel pomeriggio di sabato, nel corso dei consueti servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio, mentre transitava in zona, una Pattuglia della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato veniva inviata dalla Centrale Operativa della Questura presso il Centro Commerciale “Twenty” a seguito di una richiesta di intervento pervenuta sul numero di emergenza “112 NUE”, formulata dagli Addetti alla vigilanza in quanto un soggetto che si era appropriato indebitamente di merce varia per poi darsi alla fuga.

Giunti sul posto in pochi istanti, grazie alle preziose descrizioni fornite dai testimoni gli Agenti riuscivano immediatamente ad individuare ed a bloccare l’individuo segnalato, sorpreso mentre stava correndo su via Garibaldi in direzione del Centro Città.

Una volta accompagnato il soggetto in Questura, gli Agenti erano in grado di ricostruire quanto accaduto poco prima: uno dei responsabili del negozio aveva notato questo individuo al momento in cui aveva fatto ingresso in negozio, il quale, dopo essersi aggirato tra gli scaffali con fare furtivo, dopo qualche minuto si impossessava di alcuni flaconi di profumi, dai quali staccava le placche antitaccheggio, per poi occultarli in una sacca.

A questo punto il responsabile del negozio interveniva per chiedergli conto di quanto stava facendo; il giovane, vistosi scoperto, dapprima lasciava la borsa con all’interno la refurtiva, per poi riprenderla e spintonare il responsabile per darsi alla fuga. Il Personale di vigilanza si metteva immediatamente al suo inseguimento, chiedendo nel frattempo l’intervento della Polizia, che, come si è detto, riusciva poco dopo a fermare il rapinatore.

In Questura il soggetto veniva identificato per un cittadino marocchino 22enne con a proprio carico numerosi precedenti penali e/ o di Polizia per reati di varia natura e gravità ed irregolare sul territorio dello Stato. Gli Agenti di Polizia, peraltro, sono stai in grado di recuperare la borsa con all’interno sia i profumi rubati all’interno del negozio, sia altra refurtiva, sulla quale sono in corso indagini per addivenire alla restituzione ai legittimi proprietari, nonché una tronchesina utilizzata per rimuovere i dispositivi antitaccheggio.

All’esito dell’attività di Polizia Giudiziaria il cittadino straniero veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di tentata rapina impropria, ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso.

In considerazione di quanto accaduto e dei precedenti a carico del soggetto denunciato, il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso nei confronti del soggetto un Decreto di Espulsione.